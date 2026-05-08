Незаконная охота обошлась жителю Красноярского края в 810 тысяч рублей

Браконьер из Красноярского края застрелил четырех сибирских косуль в Ирбейско-Саянском округе в самом начале весны, когда охота была запрещена. Ущерб природе составил 560 тысяч рублей. Когда инспекторы обнаружили в лесу автомобиль нарушителя, он попытался спрятать оружие, скинуть туши животных и скрыться. Но все доказательства и обстоятельства преступления были установлены, расследование завершено в кратчайшие сроки, вина доказана. В итоге Саянский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 250 тысяч рублей, двум годам лишения права на охоту. Нанесенный ущерб мужчина уже возместил, заплатив 560 тысяч рублей. Оружие браконьерского промысла конфисковано в собственность государства.