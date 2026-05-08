Нижегородские ученые рассказали, откуда на МКС интернет и как космонавты звонят

В начале 2010-х годов на МКС начали устанавливать системы для передачи большого объема информации и выхода в интернет, который работал не хуже домашнего. Тогда экипажи смогли пользоваться электронной почтой, созваниваться по видеоконференцсвязи. Даже можно было вести прямые эфиры прямо с орбиты Земли, подключаясь к компьютеру в Хьюстоне как к удаленному рабочему столу. Так было сделано в целях безопасности: если космонавт откроет вредоносную ссылку или файл, то злоумышленники смогут добраться только до компьютера на Земле.