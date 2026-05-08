16-й отменят, часть автобусов не выйдет: как будет работать калининградский и областной транспорт в праздники

Что изменится с 9 по 11 мая.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде и области в майские праздники отменят часть автобусных маршрутов. Об этом «Клопс» рассказали на автопредприятиях.

С 9 по 11 мая городской и областной транспорт будет работать по графику выходного дня, а некоторые рейсы не выйдут вовсе.

В Калининграде в эти дни отменят автобусы по муниципальному маршруту № 16 «Завод “Янтарь” — ул. Олега Кошевого».

Не будут выполняться рейсы по маршрутам № 150 «Калининград — пос. Малое Исаково» и № 307 «Светлый — Балтийск».

В Черняховском районе отменён рейс № 105ж.

В Славском районе не будут выполнять рейсы восемь муниципальных автобусных маршрутов:

№ 230 «Славск — пос. Большаково»; № 231 «Славск — пос. Большаково»; № 232 «Славск — пос. Гастеллово»; № 233 «Славск — пос. Громово»; № 234 «Славск — пос. Приозерье»; № 235 «Славск — пос. Октябрьское (дачи)»; № 236 «Славск — пос. Ленинское»; № 329 «Славск — пос. Заповедное».

В Озёрском округе из-за праздников не будут ходить автобусы:

№ 113 «Озёрск — пос. Смирново»; № 114 «Озёрск — пос. Лужки»; № 121 «Озёрск — пос. Шишкино»; № 122 «Озёрск — пос. Яблоновка».

Пассажирам советуют заранее проверять расписание перед поездкой. Со списком областных направлений можно ознакомиться на сайте автовокзала.

В Калининграде с мая запустили новый автобус № 22 и упразднили маршрутку № 70. В Чкаловске продлили рейсы 88-го.

