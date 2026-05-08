Бойцы с передовой передали видеопоздравления ветеранам

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Военнослужащие группировки «Запад» записали поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны прямо на передовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского военного округа.
«Военнослужащие Московского военного округа передали видеопоздравления бойцами группировки войск “Запад” ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в ходе проведения мини-парадов у домов фронтовиков», — рассказали там.
В видеообращениях участники СВО благодарят ветеранов за бессмертный подвиг, за то, что те выстояли в тяжелых испытаниях и победили врага.
«Пожелали им здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, оптимистичного настроения и долгих лет жизни. Бойцы пообещали, что сделают все, чтобы ими можно было гордиться», — добавили в пресс-службе.
Такие видеопоздравления передали более чем 15 ветеранам, проживающим в Москве, Подмосковье и Воронежской области.