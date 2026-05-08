Закрытие еще одного гипермаркета «О’кей» ожидается в Нижнем Новгороде в мае

Еще один гипермаркет «О’кей» прекратит свою работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в торговой сети.
В частности, закроется магазин, расположенный на проспекте Ленина. Последних покупателей он примет 18 мая. Отметим, что в прошлом году нижегородцам стала недоступна продукция гипермаркета в ТРЦ «Жар-Птица».
«О’кей» по-прежнему открыт на улице Деревообделочной. Точка сети осталась единственной в городе.
