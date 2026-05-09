Парад Победы 9 мая 2026 на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве начался парад в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парад традиционно начинается в 10:00 по московскому времени. В этом году в программу мероприятия внесли коррективы в связи с текущей оперативной обстановкой.

Торжество открывается церемонией выноса государственного флага и Знамени Победы. Перед началом военного шествия заявлено выступление президента России Владимира Путина.

Главная часть мероприятия — торжественный марш подразделений российских войск. В этом году в параде не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также колонны военной техники. При этом маршем по Красной площади пройдут участники специальной военной операции.

Пролет авиации в программе парада Победы 9 мая сохранен. По окончании парада штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

В этом году РФ не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на празднование 81-й годовщины Победы. Однако некоторые зарубежные деятели сами выразили желание присутствовать на параде в Москве. Среди них: президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев.

Смотрите прямую трансляцию парада к Дню Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года в 10:00 по московскому времени.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше