Парад Победы 9 мая 2026 на Красной площади в Москве

В этом году РФ не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на празднование 81-й годовщины Победы. Однако некоторые зарубежные деятели сами выразили желание присутствовать на параде в Москве. Среди них: президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев.