Парад Победы 9 мая 2026 на Красной площади в Москве

Парад традиционно начинается в 10:00 по московскому времени. В этом году в программу мероприятия внесли коррективы в связи с текущей оперативной обстановкой.
Торжество открывается церемонией выноса государственного флага и Знамени Победы. Перед началом военного шествия заявлено выступление президента России Владимира Путина.
Главная часть мероприятия — торжественный марш подразделений российских войск. В этом году в параде не принимают участие воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также колонны военной техники. При этом маршем по Красной площади пройдут участники специальной военной операции.
Пролет авиации в программе парада Победы 9 мая сохранен. По окончании парада штурмовики Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.
В этом году РФ не рассылала специальных приглашений иностранным гостям на празднование 81-й годовщины Победы. Однако некоторые зарубежные деятели сами выразили желание присутствовать на параде в Москве. Среди них: президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев.
