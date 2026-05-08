9 лет на четвереньках — и дождалась: пенсионерке из Янтарного заменили аварийную лестницу и сделали ремонт

Эльвира Яновна Ульянова ждала этого дня 9 лет. После пожара её дом не просто выгорел — квартира и подъезд превратились в пепелище. Жильё восстановили, а вот деревянную лестницу — нет. И всё это время ветеран труда, которой недавно исполнилось 95 лет, поднималась на второй этаж на четвереньках. Местные власти только разводили руками: закон не обязывает проводить такие работы.