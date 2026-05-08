На Дону продажи презервативов и оральных контрацептивов выросли на 13%

В первом квартале 2026 года в Ростовской области объемы аптечных продаж презервативов и оральных контрацептивов выросли на 13% год к году. Средств барьерной контрацепции было продано на 45,2 млн руб., а противозачаточных таблеток — на 214,5 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.