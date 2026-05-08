В Нижегородской области проверят условия содержания животных в питомниках

В Нижегородской области зоозащитники обвиняют заводчиков в жестоком обращении с животными. Поводом стал пожар в одном питомнике, когда сгорело около 200 собак, и обнаружение трупов элитных собак на свалке в Дзержинске, сообщает Pravda.nn.
В конце апреля в питомнике на улице Воронихина из-за старой печки, в которой отсутствовала заслонка, загорелось помещение, где жило порядка 200 собак. Животные погибли.
Сначала Татьяна — хозяйка питомника — сказала, что пыталась спасти собак, но не успела — они задохнулись. Однако впоследствии женщина изменила свои показания, сказав, что никаких собак в помещении и вовсе не было, а расстроена она из-за самого факта пожара. У нее самой, по заявлениям, содержится не более 20 собак, никто не пострадал.
Многие уверены, что заводчица говорит неправду. В соцсетях появилась информация от Светланы. Женщина, согласно ее истории, приезжала к Татьяне забирать питомца и увидела ужасные условия содержания животных: «Собака была с аскаридами и в ужасном состоянии, уши в отите. Действительно, этот сарай отапливался печкой, воняло там дико, дышать было невозможно. Это не питомник, а плодильня, где животные в клетках содержатся».
Другие нижегородцы утверждают, что брали у Татьяны животных и видели, что она ухаживает за ними. «Там сарай и рядом не стоял. Всем животным было комфортно. Собаки все ухоженные, чистые, радостные», — говорит Ксения.
Татьяна в соцсетях также принялась убеждать общественность в своей заботе о щенках, публикуя видео с прогулок. Заводчица объясняла, что в клетках находятся только матери со щенками, в помещении работают вентилятор, вытяжка, осушитель воздуха и кондиционер, а у щенков теплый пол. Она призывала не завидовать и уверяла, что любит каждую свою собаку.
Обвинения в гибели животных Татьяна начисто отвергла, утверждая, что во время пожара соседка успела выпустить собак на улицу, и позже всех перепуганных беглецов удалось найти. Сейчас женщина планирует восстанавливать питомник.
Однако это не первый случай, когда зоозащитники обращают особое внимание на питомники. В Дзержинске на свалке были обнаружены тела нескольких американских булли. Каждый щенок этой породы стоит около миллиона рублей.
Многие сразу вспомнили про питомник, неподалеку от которого и нашли трупы. Одна из бывших работниц рассказала, что там постоянно царила жестокость: собак держали в маленьких клетках по двое, хозяйка могла избить их палкой, а тем, кто громко лаял, удаляли голосовые связки. Когти животным стригли под корень, чтобы они не мешали.
После скандала владелица закрыла все страницы питомника в соцсетях и перестала отвечать на сообщения.
Зоозащитники давно призывают навести порядок в этой сфере. Сегодня разведением собак может заниматься кто угодно, даже не имея необходимых условий.
Нижегородская зоозащитница Лара Саплина отметила, что в первом случае заводчик, по сути, «штампует» щенков: у него двести собак в ужасных условиях, сарай отапливается печкой, а животные из-за своего мелкого размера вообще не выгуливаются — всех просто невозможно выгулять.
Во втором случае элитный заводчик, продающий щенков за миллион, не способен надлежащим образом утилизировать трупы собак, а условия содержания таких дорогих животных оставляют желать лучшего.
По каждому из этих случаев волонтеры обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении владелиц питомников.