Жители Красноярского края старшего возраста могут бесплатно заниматься спортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе продолжается прием заявок на получение социальных сертификатов для бесплатных занятий спортом. Подать заявление можно до 5 июня.
Участвовать в программе могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, имеющие прописку в Красноярском крае. Воспользоваться программой можно в Красноярске, Норильске, Ачинске, Зеленогорске, Лесосибирске, Назарове, Боготоле и других территориях края. Сертификаты позволяют бесплатно посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные комплексы.
Заявление нужно подать на региональном портале госуслуг по ссылке. После одобрения заявки участнику необходимо выбрать одну спортивную организацию и заключить договор на посещение занятий. Количество занятий зависит от условий выбранной спортивной организации.
Консультацию можно получить по телефонам и адресам:
МСК «Арена. Север»: ул. 9 Мая, 74, тел. 8 (391) 223−51−50,
Ледовый дворец «Кристалл арена»: ул. Партизана Железняка, 42, тел. 8 (391) 222−19−87,
Стадион «Локомотив»: ул. Ленина, 90, тел. 8 (391) 205−06−28, а также других спортивных объектов, где действуют сертификаты.
Заявку помогут составить в МФЦ «Мои документы» на всей территории края.
Отметим, что сертификаты, оформленные в первом полугодии, будут действовать до 30 июня 2026 года.
В минспорте края напоминают, что программа социальных спортивных сертификатов — часть движения «Сибирское долголетие», которое создали по инициативе Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Цель программы — помочь людям старшего возраста выработать полезную привычку к физической активности. Это соответствует целям государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение в занятия спортом до 70% россиян к 2030 году.
55+