Клон советской Х-35: Что известно об атаковавших Ростов ракетах "Нептун"

Широкой общественности береговой ракетный комплекс «Нептун» с крылатыми ракетами РК-360 стал известен 22 марта 2016 года. Эксперты идентифицировали систему как реплику советской противокорабельной ракеты Х-35, которая была принята на вооружение в России более двух десятков лет назад. Ее главной целью являются корабли водоизмещением до пяти тысяч тонн, то есть эсминцы управляемой ракетной обороны типа «Асагири» (Япония) или «Луиджи Дюран де ла Пенне» (Италия). Позже появилась версия, предназначенная для ударов по наземным объектам.