Клон советской Х-35: Что известно об атаковавших Ростов ракетах "Нептун"

Ночью 8 мая Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог были атакованы дронами-камикадзе и украинскими ракетами большой дальности «Нептун». Подразделения ПВО перехватили шесть воздушных средств поражения Р-360 класса «земля-земля» и несколько десятков БПЛА.
В результате удара противника произошло возгорание административного здания филиала «Аэронавигация Юга России». Персонал не пострадал, но оказалась нарушена работа 13 южных аэропортов.
Кроме того, повреждения в селе Чалтырь получили более 50 частных домов, хозпостроек и три автомобиля.
Широкой общественности береговой ракетный комплекс «Нептун» с крылатыми ракетами РК-360 стал известен 22 марта 2016 года. Эксперты идентифицировали систему как реплику советской противокорабельной ракеты Х-35, которая была принята на вооружение в России более двух десятков лет назад. Ее главной целью являются корабли водоизмещением до пяти тысяч тонн, то есть эсминцы управляемой ракетной обороны типа «Асагири» (Япония) или «Луиджи Дюран де ла Пенне» (Италия). Позже появилась версия, предназначенная для ударов по наземным объектам.
Основные тактико-технические характеристики комплекса «Нептун»: масса ракеты — 870 килограммов, длина — 5,5 метра, вес боевой части — 150 килограммов, скорость — 900 километров в час. Дальность полета — 280 километров, но эксперты полагают: изделие доработано и может лететь на большую дистанцию.
С начала СВО, по данным на 5 февраля, российскими системами ПВО сбиты 148 украинских ракет «Нептун».