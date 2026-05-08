В Кировском районе Красноярска ветеранов поздравляют с наступающим Днем Победы

В Кировском районе Красноярска для ветеранов Великой Отечественной войны организовали персональные праздничные концерты во дворах домов. Под окнами фронтовиков звучали военные песни, выступали творческие коллективы и молодежь района. Во дворе дома на улице Гастелло для Зинаиды Журавлевой исполнили песни военных лет под гармонь, аккордеон и гитару. Поздравить ветерана пришли школьники, молодежные активисты, депутаты и жители района. Торжественным строем перед домом также прошли участники парадного расчета. Сама Зинаида Николаевна наблюдала за концертом с балкона квартиры. Зинаиде Журавлевой 103 года. Во время войны она участвовала в строительстве окопов под Ленинградом, а позже работала на торфяных разработках. За вклад в оборону города ветеран награждена медалью «За оборону Ленинграда». Еще один концерт прошел на улице Академика Павлова для 100-летней Анастасии Сериковой. Ветеран встретила гостей лично, пообщалась с молодежью и поделилась воспоминаниями о Дне Победы 1945 года. Радость была, что мы живы. Это самое дорогое, — рассказала Анастасия Федоровна. Она призналась, что каждый год с теплом принимает поздравления и особенно ценит внимание людей. Всегда нравится, когда тебя уважают, когда к тебе с добрыми чувствами приходят. Это остается в памяти, — отметила ветеран. Также в этот день поздравления принимал 103-летний ветеран Петр Косьяненко. Он ушел на фронт в 18 лет, служил в артиллерийских войсках и участвовал в войне с Японией. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». В завершение мероприятий ветеранам вручили подарки и сделали памятные фотографии. Напомним, что большой концерт ко дню Победы в Красноярске пройдет на площади Мира.