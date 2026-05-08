Воспитанники школьного лесничества с Камчатки съездили в Хабаровск

Юные лесники из школьного лесничества «ЮнЛесКам» в поселке Козыревск Камчатского края побывали с экскурсией в Хабаровске. Поездка была организована в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в краевом агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира.
Ребята посетили Центр защиты леса Хабаровского края, лесной питомник «Хабспецхоза» и встретились с воспитанниками школьного лесничества «Планета-85» для обмена опытом. Отметим, что до этого лесничество «ЮнЛесКам» победило в региональном этапе конкурса «Лучшее школьное лесничество — 2025».
Всего на территории Камчатского края открыты 13 школьных и 3 дошкольных лесничества, общая численность обучающихся — более 300 человек. Информацию о их работе и методические материалы можно посмотреть на странице регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.