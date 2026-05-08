Мать-одиночка в Красноярском крае через суд добилась максимального пособия

В Железногорске прокуратура помогла матери-одиночке получать 100% пособия на детей вместо 50%. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
В конце 2025 года жительница ЗАТО Железногорск подала на «Госуслугах» заявление на детское пособие. При заполнении формы она по ошибке указала сумму алиментов больше, чем получала на самом деле, и неверно распределила доход на двоих детей. Заявление ушло в систему, а исправить его в личном кабинете женщина сразу не смогла.
В итоге фонд назначил пособие в половинном размере — 50% от прожиточного минимума. Мать несколько раз обращалась в ведомство, пыталась внести правки и подать новое заявление, но каждый раз получала отказ.
Тогда в дело вмешалась прокуратура: надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании права женщины на получение пособия в размере 100% и обязании фонда выплачивать его с 1 января 2026 года.
Суд поддержал прокурора. Теперь фонд обязан платить пособие на каждого ребёнка в максимальном размере — 100% от прожиточного минимума.
