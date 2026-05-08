Суд разрешил искать нового подрядчика для Нижегородской станции аэрации

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ФАУ «Роскапстрой» в принятии обеспечительных мер по иску к АО «Объединенный коммунальный оператор». Как сообщил «Коммерсантъ», бывший генподрядчик пытался запретить заказчику проводить новую закупку на второй этап реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА).
Ранее заказчик уведомил «Роскапстрой» об одностороннем расторжении контракта, после чего пытался внести организацию в реестр недобросовестных поставщиков, однако ФАС в этом отказала. В части запрета на новые торги суд указал, что требования истца не связаны напрямую с предметом спора и не могут повлиять на итоговое решение.
Сейчас стороны обмениваются взаимными претензиями в судах, а заказчик готовится к поиску нового исполнителя работ. Сроки объявления новой закупки пока не определены, так как проектная документация по второму этапу модернизации НСА ещё проходит государственную экспертизу.
Ранее сообщалось, что 1,5 млрд рублей выделят на модернизацию станции аэрации в Нижнем Новгороде.