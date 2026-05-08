В Крыму на праздники закрывают популярные туристические тропы

«С 9 по 11 мая туристские маршруты “Бабу-Корыто”, “Биюк‑Исар”, “Еврейская тропа”, “Кореизская тропа” и экологические тропы “Алупка‑Исар”, “Чертова лестница” будут недоступны для посещения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято в связи с угрозой безопасности.
В учреждении порекомендовали туристам выбирать альтернативные маршруты в указанные даты.
Также в пресс-службе «Заповедного Крыма» отметили, что деньги за ранее приобретенные билеты вернутся автоматически.
Ранее сообщалось, что к осени в заповедниках Крыма появятся «засидки» для желающих понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания. Это будут домики со всеми удобствами, в которых можно будет остановиться даже с детьми.