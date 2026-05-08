Более 420 тысяч жителей Прикамья не могут выехать за границу из-за долгов

На начало мая 2026 года число должников, которым ограничили выезд за границу, увеличился на 15%. Судебные приставы ограничили в праве выезда за пределы России более 420 тысяч жителей Пермского края. Благодаря этой мере удалось взыскать долги на общую сумму свыше 820 миллионов рублей. Постановления о запрете на выезд действуют до полного погашения задолженности.