Более 420 тысяч жителей Прикамья не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.
На начало мая 2026 года число должников, которым ограничили выезд за границу, увеличился на 15%. Судебные приставы ограничили в праве выезда за пределы России более 420 тысяч жителей Пермского края. Благодаря этой мере удалось взыскать долги на общую сумму свыше 820 миллионов рублей. Постановления о запрете на выезд действуют до полного погашения задолженности.
В ГУФССП напомнили, проверить наличие долгов и ограничений можно онлайн — на портале госуслуг работает цифровой сервис ведомства. Там же можно оплатить задолженность и направить приставу ходатайство о снятии запрета. Однако на полное снятие ограничения потребуется время, поэтому о выезде за границу стоит позаботиться заранее.