В Омске прошел региональный этап Российской робототехнической олимпиады

Омский педагогический университет провел региональный этап Российской робототехнической олимпиады. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Участниками этапа стали более 200 человек. У них была возможность продемонстрировать все то, чему они научились с начала учебного года и за годы, что занимаются робототехникой. Юные робототехники показали свои знания и умения в категориях «Фабрика звезд» и «Мастер мозаики».
Организаторы олимпиады также разработали регламенты соревнований, где начинающие инженеры смогли себя проявить и оценить уровень своих умений и навыков в таких категориях, как «Гонки дронов», «Cuboro-конструирование», «Наклонные плоскости», «РобоКурьер», «Перетягивание каната», «Мое умное устройство». Победители, прошедшие соревнования по основной категории, получили право участия в национальном этапе Российской робототехнической олимпиады, который пройдет в начале июля в Оренбурге.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.