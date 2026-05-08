Полицейские выявили нарушителей в ходе рейдов на Нижне-Волжской набережной

Полиция продолжает проводить профилактические рейды на Нижне-Волжской набережной для поддержания порядка. Госавтоинспекторы только за минувшие выходные выявили там 47 правонарушений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Среди зафиксированных нарушений: не пристегнутые ремни безопасности, тонировка, техническая неисправность, парковка на местах для инвалидов, отсутствие водительского удостоверения, нарушение правил установки регистрационных знаков, эксплуатация автомобиля с превышением нормативов уровня шума.
Еще три административных материала было составлено за мелкое хулиганство, за неповиновение распоряжению сотрудника полиции и за уклонение от исполнения административного наказания.
«Все нарушители привлечены к административной ответственности. Полиция призывает жителей и гостей города соблюдать действующее законодательство», — обратились правоохранители к жителям.
Ранее сообщалось, что в Шахунском округе была задержана автоледи с поддельными правами.