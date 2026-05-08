В Волгограде областную Федерацию фехтования возглавил мастер спорта Юрий Мерибанов

Переизбрание руководителя Федерации фехтования Волгоградской области состоялось 15 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102», единогласно кандидатура Юрия Эдуардовича была одобрена на внеочередном общем собрании общественной организации. Также единогласным решением участников собрания полномочия прежнего президента федерации Татьяны Воронцовой прекращены досрочно. По данным информагентства, данные решения утверждены Министерством юстиции РФ. 5 мая соответствующие изменения были внесены в учредительные документы Общественной организации «Федерация фехтования Волгоградской области» и отражены в официальных открытых источниках.