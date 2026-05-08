В Нижегородской области выявили самые опасные трассы региона

В Пильнинском округе на трассе М-12 произошло столкновение двух легковушек: молодой водитель на полном ходу врезался в Mercedes и погиб. Страшная авария на этой же трассе произошла совсем рядом: девушка без прав управляла иномаркой, у которой на ходу отлетело колесо, и машина врезалась в ограждение. Другой водитель остановился помочь, и следом произошло ДТП: водитель третьей легковушки не заметил остановившихся машин, врезался в них, и авто перевернулось. В результате погибли два человека, еще шестеро попали в больницу.