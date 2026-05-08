Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 8 мая

В Нижнем Новгороде, 8 мая, шесть авиарейсов не смогли отправиться по расписанию. Эта информация доступна на электронном табло аэропорта «Чкалов».
Рейс компании RedWings в Самару, запланированный на 9:30, теперь ожидается к вылету в 10:15. По информации табло, регистрация пассажиров на этот рейс уже завершена.
Также задерживается вылет самолета SmartAvia в Санкт-Петербург: вместо 11:20, отправление перенесено на 13:30.
Рейс NordWind в Минеральные Воды отправится позже запланированного времени. Вместо 14:20, вылет состоится в 16:40.
Самолет AzurAir, следующий в Анталью, также вынужден задержаться: отправление перенесено с 5:40 на 17:05.
Вылет рейса NordWind в Калининград, изначально намеченный на 22:55 8 мая, произойдет только в 00:50 следующего дня, 9 мая.
Еще один рейс, в Уфу, выполняемый компанией Ikar, отправится 9 мая в 1:10, хотя по изначальному расписанию вылет был запланирован на 19:00 8 мая.
Ранее авиарейс до Москвы отменили в Нижнем Новгороде 7 мая.