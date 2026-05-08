IT-эксперт посоветовал удалять важную информацию в мессенджерах

Калашников: нужно удалять важную информацию в мессенджерах сразу после прочтения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Важную информацию, пересылаемую в мессенджерах, лучше удалять, чтобы мошенники не смогли ее получить в случае взлома аккаунта, рассказал IT-эксперт Владимир Калашников.

«Самое важное — цифровые следы в мессенджерах. Вы пересылаете сканы паспортов близким и оставляете их висеть в чатах. Взломают собеседника — заберут ваши документы. Удаляйте чувствительную информацию у обоих сразу после прочтения», — сказал Калашников информационному порталу РИАМО.

Эксперт отметил, что среди критических для безопасности ошибок часто встречающимися являются авторизация на сторонних сайтах через соцсети, оставление заводского пароля на домашнем роутере и избыточные разрешения мобильных приложений.

Специалист посоветовал регулярно отзывать неиспользуемые разрешения и информацию у приложений и сайтов, а также сопоставлять выдаваемые разрешения функционалу приложения.