Завершился республиканский фестиваль «Якутия — место встречи»

Региональный фестиваль «Якутия — место встречи» прошел в Якутске. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).
Фестиваль собрал более 100 представителей туристической отрасли и креативных индустрий. Одним из ключевых событий стало подведение итогов конкурсной программы среди муниципальных образований. В частности, лучшим туристическим районом Якутии стал Хангаласский улус.
«Мы представили на фестивале комплексное портфолио туристических возможностей Хангаласского улуса. В основе нашей экспозиции — 15 информационных материалов о коллективных средствах размещения, которые помогут гостям с комфортом спланировать проживание. В качестве ключевых точек притяжения мы презентовали девять уникальных природных достопримечательностей, формирующих основу наших маршрутов», — отметила начальник управления экономического развития муниципалитета Наталья Алексеева.
Всего на конкурсе было шесть номинаций. Помимо лучшего туристического района также были определены муниципалитеты с лучшим туристическим сувениром и лучшим гастрономическим брендом. Кроме того, были выделены компании с лучшим креативным проектом и инновациями в туризме, а Таттинский улус получил награду за вклад в развитие туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.