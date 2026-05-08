Дмитрий Демешин назвал лес и туризм драйверами развития Комсомольского района

В добывающей отрасли зафиксирован рост: в 2025 году добыча россыпного золота выросла на 8,5%, подземных вод — на 6%. В сфере рыболовства объём добычи водных биологических ресурсов увеличился более чем на треть, производство переработанной и консервированной рыбы — на 85%. За I квартал 2026 года добыто 37 тонн рыбы, что на 23% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.