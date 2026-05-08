Дмитрий Демешин назвал лес и туризм драйверами развития Комсомольского района

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин определил лесную отрасль и туризм как основные драйверы развития Комсомольского района. На совещании глава муниципалитета Игорь Касаткин отчитался о социально экономическом положении территории за I квартал 2026 года. Объём доходов бюджета составил 920 млн рублей — на 13,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В добывающей отрасли зафиксирован рост: в 2025 году добыча россыпного золота выросла на 8,5%, подземных вод — на 6%. В сфере рыболовства объём добычи водных биологических ресурсов увеличился более чем на треть, производство переработанной и консервированной рыбы — на 85%. За I квартал 2026 года добыто 37 тонн рыбы, что на 23% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.
Лесная отрасль района представлена преимущественно малыми предприятиями. Благодаря компании выросло производство пиломатериалов, но общий объём заготовки и переработки древесины пока остаётся низким. Губернатор поручил министру лесного хозяйства и лесопереработки края совместно с главой района представить отчёт об изменении ситуации по итогам летне осеннего периода.
Туристический потенциал района связан с проектом историко этнографического парка в селе Верхняя Эконь. Его реализация ведётся в несколько этапов с привлечением краевых программ и инвесторов. К проекту уже подключены три инициативы ТОС и средства краевой программы поддержки коренных народов Севера. Поданы заявки на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2027 год. Губернатор поручил министру культуры края оказать содействие в продвижении проекта.
