В Алтайском крае прошел фестиваль студотрядов и трудовых отрядов подростков

Фестиваль студенческих отрядов и трудовых отрядов подростков «Твой путь — творчество» состоялся в Алтайском крае. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития.
Участниками фестиваля стали 810 школьников и студентов из Алтайского края. Конкурс объединил два направления — «Хореография» и «Медиа». Каждый участник смог проявить свои творческие способности и навыки командной работы. Ребята представили танцевальные постановки, конкурсные публикации, постеры, фоторепортажи и VK клипы.
«Творческий фестиваль — это всегда особенное событие для студенческих отрядов Алтайского края. Здесь рождаются новые идеи, раскрываются таланты и формируются настоящие команды. Через творчество, через сцену, через медиа вы передаете важные ценности нашего движения — дружбу, поддержку, любовь к своему делу и уважение к труду», — отметила заместитель начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Галина Берлизова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.