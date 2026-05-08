Муфтий поздравил россиян с наступающим Днем Победы

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов поздравил россиян с наступающим Днем Победы, пожелав ветеранам и труженикам тыла здоровья, заботы и теплоты близких, его обращение по случаю праздника имеется в распоряжении РИА Новости.
«Уважаемые братья и сестры, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Великой Победы! Великая Отечественная война — одно из самых трагических событий в истории нашей страны, где мы потеряли десятки миллионов наших сограждан, родных и близких. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость родины, вечная слава тем, кто выстоял в той страшной войне!», — написал Крганов.
Он пожелал ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни, «заботы и теплоты родных и близких».
«Молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сохранил вас в добром здравии и воздал вам за добрые деяния в этом и вечном мирах. Да одарит Всевышний своей милостью, высокими степенями рая павших ветеранов! Да хранит Всевышний наше отечество и всех нас!», — заключил муфтий.