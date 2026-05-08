Раскрыт реальный механизм работы метформина

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Международный коллектив биологов обнаружил, что метформин, используемый для лечения диабета уже много десятилетий, не подавляет выработку глюкозы в клетках печени, как считалось в прошлом, а заставляет клетки кишечника активнее поглощать ее молекулы из кровотока и быстрее окислять ее. Об этом сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета (NWU).
«По сути, метформин помогает клеткам кишечника изымать излишки глюкозы из крови, что дополнительно подчеркивает важную роль пищеварительной системы в регуляции уровня сахара. Это указывает на то, что мы можем создать новые лекарства или пищевые добавки, которые будут воздействовать схожим образом на кишечник и помогать нам бороться с избытком глюкозы в организме», — заявил профессор NWU Навдип Чандел, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Биологи уже много лет изучают то, как именно метформин воздействует на организм диабетиков и как его прием ведет к снижению уровня сахара в крови и повышению чувствительности организма пациентов к инсулину. Для этого ученые особым образом модифицируют геном мышей, меняя работу их метаболизма, и отслеживают то, как эти перемены в структуре ДНК влияют на эффективность воздействия метформина на круговорот глюкозы.
Эти опыты показали, что метформин не блокирует выработку молекул глюкозы в печени, как считали раньше биологи, а подавляет работу NADH-дигидрогеназы, одного из ключевых ферментов клеточных «энергостанций»-митохондрий. Это заставляет их переключаться на другой фермент, сукцинат-дигидрогеназу, требующий больших количеств глюкозы для своей работы.
Последующие опыты на мышах и анализ данных, собранных при наблюдениях за работой органов тела диабетиков, показали, что наиболее выраженные изменения такого рода происходят не в печени, а в клетках тонкого кишечника. В пользу этого говорит то, что метформин перестал снижать уровень сахара в крови после того, как ученые заменили NADH-дигидрогеназу в клетках кишечника мышей на аналог этого фермента из клеток дрожжей, имеющий иную структуру.
Данная особенность метформина, как отмечает профессор Чандел, объясняет то, почему его прием подавляет резкий прирост в уровне сахара в крови, обычно происходящий после приема пищи, а также ведет к ослаблению аппетита и небольшому снижению веса у принимающих его людей. Понимание этого позволит создать или найти в природе аналоги этого вещества, которые будут еще более эффективно воздействовать на уровень сахара в крови, подытожили ученые.
О метформине.
Противодиабетический препарат метформин используется при лечении диабета второго типа для снижения невосприимчивости клеток больных к молекулам инсулина начиная с середины прошлого столетия. Недавно медики начали использовать его и при терапии диабета первого типа, что связано с постепенным снижением чувствительности клеток его носителей к терапевтическим инъекциям инсулина. Механизмы действия метформина на организм носителей данной формы диабета пока не известен.