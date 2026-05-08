В Ростовской области построят 90 километров водопровода за 1,7 млрд рублей

Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Пресс‑служба правительства Ростовской области сообщает, что строительство водопроводных сетей в Хлеборобном сельском поселении Целинского района будет завершено в 2028 году. Бюджет проекта составляет 1,7 млрд руб.

В рамках проекта запланировано возведение водопроводной насосной станции с электролизной производительностью почти 800 куб. м в сутки и строительство резервуара чистой воды объёмом 1,2 тыс. куб. м.

Реализация проекта обеспечит стабильное водоснабжение для 2,1 тыс. жителей поселения.

На текущий момент техническая готовность объекта достигает 38%. Строители уже уложили 21 км труб, обустроили песчаное основание подъездных путей, подготовили основание под ограждение площадки насосной станции, выполнили гидроизоляцию основания под резервуары чистой воды и смонтировали колодцы.

