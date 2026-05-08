В Красноярске благоустраивают «Преолес»

В красноярском Преображенский стартовало благоустройство общественного пространства «Преолес», сообщили в мэрии.
Сейчас территория сочетает в себе частично обустроенные зоны, которые уже используется для прогулок, и неосвоенные участки с естественной растительностью. В первую очередь, подрядчики расчистят их от поросли и аварийных деревьев, а затем распланируют землю под создание пешеходных и велосипедных дорожек, подготовят площадку для размещения различных объектов.
К осени в «Преолесе» должны появиться спортивные и игровые площадки для детей и взрослых, памп-трек для любителей экстремального катания, полоса препятствий для тренировок. Велодорожки интегрируют в общий ландшафт. Территорию комплексно озеленят, высадив деревья, кустарники и многолетние растения. Также предусмотрена современная система освещения.
При благоустройстве акцент обещают сделать на сохранение и подчеркивание природного и лесного характера территории, благодаря чему микрорайон получит современную зону отдыха, органично вписанную в природный ландшафт, и отвечающую запросам жителей.
«Все решения предварительно обсудили с красноярцами — их мнение стало определяющим при выборе объекта для благоустройства. Напомним, за общественное пространство “Преолес” в 2025 году проголосовали 32 038 человек — это самый высокий результат среди всех объектов, участвовавших в голосовании. Благодаря их активности территория попала в план благоустройства в рамках программы “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни”», — рассказали в мэрии.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.