Калининградцы назвали лучший фильм о Великой Отечественной войне

Горожане составили рейтинг любимых кинофильмов.

«В бой идут одни старики» — это лучший фильм о Великой Отечественной войне, по мнению калининградцев. Об этом сообщает сервис SuperJob, который накануне Дня Победы составил рейтинг любимых народом кинокартин.

Второе место в рейтинге занял фильм «А зори здесь тихие», третье место у картины «Они сражались за Родину».

В списке также «Иди и смотри», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и «Освобождение», а также «Судьба человека», «Брестская крепость», «Диверсант» и другие картины.

Интересно, что советские хиты «Баллада о солдате» и «Летят журавли» оказались в хвосте рейтинга.