«Единая Россия» не поддержала предложение о регулировании проведения фотосессий с новорожденными

В «Единой России» считают чрезмерными инициативы по регулированию устоявшихся бытовых практик, сообщается в официальном макс-канале политической партии.
В частности, это касается предложений о регулировании проведения фотосессий с новорожденными. Подобные заявления вызывают общественный резонанс и нередко — прямое возмущение, подчеркнул секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.
«Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли. Если речь идет о безопасности жизни и здоровья, если предложение защищает людей — тогда оно полезно, а когда инициатива не обоснована, ни с кем не обсуждалась, создает сложности — она только вредна», — считает он.
По мнению Якушева, лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, а вызывают раздражение.
«В “Единой России” считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.
