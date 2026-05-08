Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» не поддержала предложение о регулировании проведения фотосессий с новорожденными

Лишние запреты не способствуют улучшению жизни.

Источник: Время

В «Единой России» считают чрезмерными инициативы по регулированию устоявшихся бытовых практик, сообщается в официальном макс-канале политической партии.

В частности, это касается предложений о регулировании проведения фотосессий с новорожденными. Подобные заявления вызывают общественный резонанс и нередко — прямое возмущение, подчеркнул секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

«Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли. Если речь идет о безопасности жизни и здоровья, если предложение защищает людей — тогда оно полезно, а когда инициатива не обоснована, ни с кем не обсуждалась, создает сложности — она только вредна», — считает он.

По мнению Якушева, лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, а вызывают раздражение.

«В “Единой России” считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше