В Хабаровском крае прошла Неделя охраны труда

Восьмая Неделя охраны труда прошла в Хабаровском крае в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в комитете по труду и занятости населения регионального правительства.
Неделя была приурочена к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. На площадках муниципальных образований края состоялось свыше 200 тематических мероприятий, которые посетили более 6,5 тыс. человек.
«Мы увидели высокий уровень заинтересованности специалистов по охране труда в нашем регионе, их готовность к профессиональному взаимодействию и обсуждению наиболее актуальных вопросов обеспечения безопасности работников», — отметила начальник отдела условий и охраны труда комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Наталья Масленко.
Особое внимание было уделено работе с будущими поколениями. Во время молодежной программы участники получили возможность лично посетить предприятия региона, ознакомиться с организацией современных производств и осознать важность соблюдения правил охраны труда на начальном этапе профессионального пути.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.