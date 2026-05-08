В Минске по улицам пронесут самый большой флаг Беларуси

В Минске 10 мая по улицам города пронесут самый большой флаг страны, сообщили в Мингорисполкоме.
В Мингорисполкоме напомнили о том, что в 2025 году по проспекту Победителей в Минске впервые пронесли самый большой флаг страны — полотнище длиной 500 метров и шириной девять метров.
Акцию инициировал Штаб патриотических сил Беларуси. Она повторится в День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларуси, который ежегодно отмечают во второе воскресенье мая.
Для проведения акции ориентировочно с 9.45 до 12.00 будет ограничено движение по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до улицы Орловской.
— На площади Государственного флага в 11.00 начнется торжественный ритуал чествования государственных символов, — прокомментировал начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов.
Кроме того, 10 мая в Минске пройдет патриотическая акция «Символы Беларуси —символы мира». А в соцсетях проходит флешмоб «Ганаруся роднымi сімваламi».
