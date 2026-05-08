В Сочи ввели полный запрет на пиротехнику в День Победы

В преддверии празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне власти Сочи объявили о категорическом запрете на использование пиротехники. Соответствующее обращение опубликовано местной администрацией.

Источник: Новая Кубань

Все оперативные и экстренные службы города-курорта переведены на усиленный режим работы. Особый контроль установлен за местами массового скопления людей. Решение об ограничении запуска фейерверков и салютов принято антитеррористической комиссией Сочи с учетом текущих угроз.

Горожан и туристов призывают полностью отказаться от самостоятельного применения пиротехники как в жилых кварталах, так и в общественных пространствах. На официальных торжественных мероприятиях использование любых видов пиротехнических изделий также исключено.

Администрация просит жителей и гостей курорта при обнаружении подозрительных предметов или необычных звуков незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.