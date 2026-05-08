«Связь времён»: зачем легендарной калининградской «Вагонке» часы и кто их сделает

«Во время войны при штурме Кёнигсберга колокольня кирхи была разрушена артобстрелом наших по засевшим фашистам, — рассказывает Вадим. — После войны, в 1960-е годы, Вагонзавод своими силами делал ремонт и пристройки. Тогда была идея сделать там часы. Циферблатные кружки уже вылепили. Потом по каким-то причинам это дело забросили. Думаю, технически это было сложно и дорого. А сейчас мы хотим доделать дело наших отцов. И у нас есть замечательный Александр Кучеренко». Кучеренко — известный калининградский часовых дел мастер, он реставрировал «Мировые часы» у Дворца бракосочетаний в Калининграде, музыкальные часы на городской ратуше в Гвардейске, следит за башенными часами Кафедрального собора, здания Филармонии (бывшей Кирхи Святого Семейства) и так далее. С появлением часов согласно и руководство «Вагонки», и калининградская Епархия РПЦ, которой с 2010 года принадлежит здание, рассказал Александров.