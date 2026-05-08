Умер заслуженный работник культуры РФ, курский журналист Александр Щигленко

Александр Щигленко родился 13 апреля 1938 года в городе Коростышеве Житомирской области. После школы оказался в Херсоне, где окончил мореходное училище, затем переехал в Иркутскую область, где увлекся журналистикой и начал публиковаться в литературно-художественном альманахе «Ангара». В 1961 году окончательно связал свою жизнь с профессией, был собкором ТАСС по Красноярскому краю, позже — по Курской области. С 1991-го по 2017-й возглавлял курский Союз журналистов. В 1998 году при губернаторе Александре Руцком открыл Дом журналиста и провел в Курске третий Всероссийский фестиваль прессы «Вся Россия». Награжден почетными знаками Курской области («За труды и Отечество») и Союза журналистов России за заслуги перед профессиональным сообществом.