GigaChat сдал экзамен по энергетике в МЭИ

Ранее GigaChat сдал экзамены более чем по 20 направлениям. В медицине модель аттестовалась по лечебному делу, кардиологии, неврологии, педиатрии, гастроэнтерологии, ревматологии, стоматологии, пульмонологии, диетологии и клинической фармакологии. Модель прошла испытания по музыковедению, аграрному делу, финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию. В инженерно-строительном блоке нейросеть освоила 28 дисциплин по строительству и ЖКХ и сдал комплексный экзамен на «хорошо». Нейросеть получила международную сертификацию финансового аналитика (СФА), превысив проходной балл более чем на 10%.