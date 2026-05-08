Ингушетии выделили финансирование на поддержку бизнеса в 2026 году

Республика Ингушетия получит субсидию на развитие малого и среднего бизнеса в 2026 году, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка предпринимательства отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Общий объем финансирования составит 319,4 млн рублей. Из них 256,9 млн рублей будут выделены из федерального бюджета. Средства пойдут на обеспечение льготного доступа предпринимателей к производственным площадям индустриальных, агропромышленных, техно- и бизнес-парков.
Кроме того, финансирование направят на поддержку регионального центра «Мой бизнес». Там предпринимателям, в том числе начинающим, оказывают консультационные, информационные и иные услуги.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.