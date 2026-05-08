МЧС предупредило о ветре до 27 м/с в Прикамье 9 мая

Опасное метеорологическое явление в виде сильного ветра ожидается в Прикамье сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Порывы могут достигать 25−27 метров в секунду. Спасатели предупреждают, возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и рост числа ДТП. Спасатели советуют не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и слабо укреплёнными конструкциями, а также не парковать под ними машины.
При авариях на электросетях нужно обесточить все приборы и соблюдать пожарную безопасность. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам — быть осторожными при переходе улиц.
Телефоны экстренных служб: 01 (со стационарного), 101 или 112 (с мобильного). Телефон доверия ГУ МЧС по Пермскому краю: 8 (342) 258−40−02.