В Хакасии стартовал сезон работы асфальтобетонных заводов

Асфальтобетонные заводы в Хакасии начинают готовиться к дорожному сезону 2026 года. Ремонтные работы на дорогах проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
В частности, первым в регионе запустило асфальтобетонный завод Дорожное эксплуатационное предприятие № 369. Подрядчик будет обеспечивать материалом пять дорожных объектов. За дорожный сезон предприятие способно выпустить до 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси по рецептурам, согласованным с аккредитованной лабораторией.
Завод оснащен современной системой фильтрации выбросов. В результате многоуровневой очистки в атмосферу выпускается только пар, что минимизирует экологическое воздействие даже при максимальной производительности.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.