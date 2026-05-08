В Красноярском крае вводится особый противопожарный режим. В округах усилен контроль за ситуацией. На время действия режима ограничены посещение лесов и въезд на территорию гослесфонда на транспорте. Запрещено разведение костров и использование открытого огня: с 8 мая — в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске, поселке Солнечный и других округах центра и юга региона; с 20 мая — в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском округах; с 20 июня в Норильске, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском. Штрафы за нарушения в период действия особого противопожарного режима увеличены: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч. Виновникам лесных пожаров также грозят крупные штрафы: от 40 тысяч рублей (для граждан) и до миллиона рублей (для юридических лиц). К тому же нарушители будут обязаны возместить затраты на тушение пожаров.