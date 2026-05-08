В Магаданской области открыли 19 вакансий для земских работников культуры

Сельские учреждения культуры и искусств в Магаданской области открыли 19 вакансий по программе «Земский работник культуры», которая реализуется при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
В прошлом году на Колыму приехали восемь таких специалистов. Это преподаватели и концертмейстер для детских школ искусств в поселках Сеймчан, Ягодное, Ола, Армань, Палатка, Усть-Омчуг. Также по программе в Среднеканскую клубную систему трудоустроили режиссера.
Так, в Хасынской школе искусств в поселке Палатка к работе приступила тувинский концертмейстер Чинчи Хертек. Теперь она аккомпанирует местному хору и преподает игру на пианино.
«Мне очень понравился поселок, жители очень доброжелательные, отзывчивые люди. Сначала было, конечно, очень тревожно, но потом немножко пожила и поняла, что это мое место, что мне очень здесь хорошо», — отметила концертмейстер.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.