9,6 млрд рублей выделят на коммунальные сети в нижегородских Новинках

Нижегородская область привлечет 9,55 миллиарда рублей через «Дом.РФ» для создания коммунальной инфраструктуры вблизи деревень Ольгино и Новинки, что является ключевым этапом для реализации масштабных жилищных проектов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Данное финансовое решение было одобрено правительственной комиссией по развитию регионов, которую возглавляет вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Средства будут инвестированы в развитие теплосетей, систем водоснабжения и канализации, ливневых систем, а также локальных очистных сооружений. Завершение строительства объектов теплоснабжения запланировано к концу 2034 года, тогда как остальные объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до окончания 2028 года.
Представители правительства уточнили, что на данной территории планируется возведение 7 миллионов квадратных метров жилья, рассчитанного на проживание 250 тысяч человек.
Ранее суд разрешил искать нового подрядчика для Нижегородской станции аэрации.