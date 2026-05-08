В центре Нижнего Новгорода изменили маршруты транспорта из-за ремонта

В Нижнем Новгороде из-за экстренных ремонтных работ на теплотрассе у дома № 3А по улице Варварской изменились схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщили в минтрансе Нижегородской области. До конца дня 8 мая автобусы № 1, 3, 4, 9, 40, 64, 68, 70, 91, 92, 97, 130 и электробусы Э-9, Э-13, Э-17 будут следовать по улицам Пискунова и Ульянова через площадь Минина в обоих направлениях.