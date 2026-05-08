Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон в Перми завершится с 8 мая

С этой даты энергетики прекращают подачу отопления в дома пермяков.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный период 2025/26 годов в городе Перми и Пермском муниципальном округе официально завершился 8 мая. Соответствующие постановления утвердила администрация краевой столицы. С этой даты энергетики «Т Плюс» прекращают подачу отопления в дома пермяков. Объекты социальной сферы — детские сады, школы, поликлиники и больницы — останутся на особом контроле на случай похолодания.

Объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты переводятся в летний режим работы. После этого энергетики «Т Плюс» приступят к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.

В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» планируют выполнить комплекс мероприятий:

— проверить 1630 км теплосетей, включая проведение гидравлических испытаний для выявления повреждений и их устранение;

— провести ремонт на 4 ТЭЦ, 3 водогрейных котельных и 27 малых котельных по всему городу;

— подготовить 12 насосных станций и 418 тепловых пунктов.

«Ежегодная подготовка теплосетей и теплоснабжающих объектов — это наши обязательства перед жителями и властями, которые неукоснительно выполняются. Ответственный подход специалистов “Т Плюс” гарантирует надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В Перми тепло от «Т Плюс» получают:

— 673 социальных объектов: детсады, школы, больницы.

— 224 здания учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи.

— 18 центров культуры.

— 5210 многоквартирных домов.