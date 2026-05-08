Участникам спецоперации напомнили о льготах при поступлении в вузы

Участники специальной военной операции могут поступать в высшие учебные заведения по отдельной квоте. Им не обязательно сдавать ЕГЭ — можно пройти внутренние экзамены вуза или вообще поступить без вступительных испытаний, напоминает «КП — Якутия».
Как рассказали в фонде «Защитники Отечества», учебные заведения обязаны выделять не менее 10% бюджетных мест для таких абитуриентов. В 2026 году льгота также распространилась на вдов участников СВО.
Фонд продолжает помогать ветеранам и их семьям с трудоустройством. Сейчас особенно востребованы рабочие специальности, служба в силовых структурах, а также растет интерес к открытию собственного бизнеса.
