В Томской области стартовала регистрация на фотоконкурс «Экофокус»

Регистрацию на фотоконкурс «Экофокус» открыли на территории Томской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Участниками могут стать жители Томской области в возрасте 7 лет и старше. Регистрация, прием заявок и работ ведется до 14 сентября по ссылке.
Фотографии конкурсантов будут оценивать в трех номинациях: «Пейзаж», «Обитатели Томской области» и «Мир в деталях». На каждую из них участник может отправить только один снимок. Подчеркивается, что фотографии должны быть представлены в формате JPG.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.