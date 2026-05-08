Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томской области стартовала регистрация на фотоконкурс «Экофокус»

К участию приглашают жителей региона в возрасте 7 лет и старше.

Регистрацию на фотоконкурс «Экофокус» открыли на территории Томской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Участниками могут стать жители Томской области в возрасте 7 лет и старше. Регистрация, прием заявок и работ ведется до 14 сентября по ссылке.

Фотографии конкурсантов будут оценивать в трех номинациях: «Пейзаж», «Обитатели Томской области» и «Мир в деталях». На каждую из них участник может отправить только один снимок. Подчеркивается, что фотографии должны быть представлены в формате JPG.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.