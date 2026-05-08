Эксперт назвала способ продлить жизнь. Он доступен каждому

У людей с крепкими социальными связями средняя продолжительность жизни больше. В свою очередь, хроническое одиночество связано с повышенным риском преждевременной смерти, сообщила ТАСС директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России Ольга Ткачева.
«Действительно, люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а “суперэйджеры” (пожилые люди с памятью на уровне гораздо более, чем у молодых) нередко отличаются высокой общительностью. В то же время хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и даже преждевременной смерти», — заявила Ткачева.
В первую очередь социальные связи позволяют делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одинок. Ощущение одиночества же само по себе является стрессом. Хронический стресс запускает воспалительные процессы в организме. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других болезней, объяснила эксперт.
Другим плюсом специалист назвала практическую поддержку, наличие людей, на которых можно положиться в повседневной жизни и в сложных ситуациях. Оптимальным будет круг из нескольких близких людей. Это позволит не зависеть от одного человека и при этом сохранять устойчивость.
Все это повышает вероятность того, что человек будет заботиться о себе. Свою роль здесь играет и внутреннее ощущение. Значимость отношений становится дополнительной мотивацией сохранять здоровье, чтобы оставаться частью этого круга.
«Наконец, общение само по себе является мощной когнитивной стимуляцией. Интересно, что для мозга полезны в том числе и разговоры с малознакомыми людьми. В таких ситуациях нам приходится точнее формулировать мысли, объяснять контекст, внимательнее слушать — все это активнее задействует когнитивные ресурсы. Даже короткий диалог в магазине или кафе может стать такой тренировкой», — уточнила специалист.
Однако важно и субъективное восприятие. Например, если человек не чувствует себя одиноким, даже находясь в одиночестве, то и его организм не испытывает такого же уровня стресса, отметила эксперт.
Как благоговение сказывается на психике
Благоговение, согласно исследованию, является сложным эмоциональным состоянием, которое мы испытываем, когда масштабность увиденного или почувствованного превосходит наше понимание. Оно может настичь человека, когда существует угроза жизни или теряется контроль, а также во время чего-то положительного, но масштабного и ошеломляющего.
Космонавты, например, ощущают его, когда «сталкиваются с необъятностью космоса и ничтожным местом Земли в нем». Однако встретиться с этим «всепоглощающим, трансцендентным» чувством человек может в любом месте. В психологии его нередко описывают как что-то среднее между удовольствием и страхом, обе эти эмоции вызывают схожее телесное возбуждение — учащенное сердцебиение, мурашки по коже и озноб.
Наш мозг, согласно исследованию, сам интерпретирует ситуацию, сравнивая эмоции с уже знакомыми, чтобы быть готовым реагировать на неожиданную информацию.