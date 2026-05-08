Красноярский светомузыкальный фонтан «исполнит» песни военных лет

В День Победы состоятся светомузыкальные шоу фонтанов под песни военных лет.

9 мая в Красноярске создавать праздничное настроение горожанам будет фонтан на Театральной площади. В Управлении зеленого строительства рассказали, что сооружение «исполнит» песни военных лет.

В День Победы фонтан превратится в арену памяти, где вода, свет и музыка создадут особую атмосферу этого значимого дня. Первое в сезоне водное шоу жители города смогут увидеть с 21:00 до 22:00.

Кроме того, в субботу заработает фонтан в парке имени 1 Мая. Всего планируют провести три сеанса: с 13:00 до 14:00, с 18:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00.

Тем временем в Челябинской области, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», школьные звонки на время заменили песнями военных лет.